«МегаФон» обеспечит работу системы учета электроэнергии «РусГидро»

Компании заключили договор, в рамках которого оператору передается на обслуживание масштабная интеллектуальная система учета электроэнергии (ИСУ). Интернет вещей (IoT) уже внедрен в контур 12 энергосбытовых и сетевых организаций в разных регионах России.

Дистанционное обслуживание упрощает и ускоряет взаимодействие: позволяет в личном кабинете получать информацию об объеме потребления, повышать платежную дисциплину и снижать потери электроэнергии. К концу 2030 года число устройств в облаке увеличится на 75% и превысит 2 млн. Таким образом, проект станет одним из крупнейших в России решений «умного энергоучета».

«Партнерство с „РусГидро“ подтверждает компетенции „МегаФона“ в сфере интернета вещей (IoT) и надежность наших технологических решений. Мы принимаем в эксплуатацию систему, сопоставимую по масштабу с инфраструктурой целого мегаполиса: более миллиона устройств, объединенных в единую интеллектуальную сеть. Берем на себя полный цикл — от связи приборов с платформой до техподдержки ПО. Кроме того, за счет продуманной архитектуры и резервирования мы минимизируем время технических работ и обеспечиваем бесперебойный доступ клиентов к сервисам, а заказчика — к управленческому контуру», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.

