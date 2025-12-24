«МегаФон» и Мособлэкомониторинг обеспечили контроль качества воздуха в Подмосковье

«МегаФон» поддерживает работу более 360 постов экомониторинга в Московской области, обеспечивая их техническое обслуживание и бесперебойную передачу данных для контроля качества атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В Московской области действует территориальная система наблюдения, включающая свыше 360 постов экомониторинга воздуха. МегаФон отвечает за техническое сопровождение большинства из них, своевременный ремонт и стабильную передачу данных для сбора информации. В случае неисправностей компания оперативно восстанавливает работу оборудования.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что мониторинг качества атмосферного воздуха — один из приоритетов ведомства. По его словам, сеть постов позволяет принимать решения на основе точных данных и предоставлять жителям региона открытую информацию.

Директор московского отделения МегаФона Виктор Югай подчеркнул, что компания обеспечивает не только обслуживание оборудования, но и полную операционную поддержку системы, минимизируя риски сбоев и гарантируя передачу данных без задержек.

МегаФон реализует аналогичные проекты в других регионах России на собственной платформе «МегаФон Экология». Решения компании позволяют автоматизировать сбор и анализ экологических данных, интегрироваться с государственными информационными системами и информировать жителей о состоянии окружающей среды через публичные порталы и экологические карты городов.

Мособлэкомониторинг, созданный в 2019 году, является крупнейшим аналитическим и лабораторным центром в сфере экологии региона и управляет комплексом современных инструментов для наблюдения за состоянием окружающей среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.