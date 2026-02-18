МегаФон дважды стал «Отличным местом для работы»

МегаФон признан лидером на телеком-рынке по уровню вовлеченности сотрудников и второй год подряд отмечен знаком «Отличное место для работы», следует из итогов опроса исследовательской компании Happy Job среди персонала за прошлый год.

К моменту завершения опроса индекс вовлеченности сотрудников составил 93,8% и стал самым высоким в отрасли. Данный показатель включает в себя сразу 10 метрик, по 5 из них оператор показал максимальный результат среди телеком-компаний.

МегаФон проводит замеры вовлеченности несколько раз в год. Это позволяет оперативно оценить состояние команд, выявить их сильные стороны и определить зоны роста.

«Мы убеждены, что лидерство компании начинается с внутренней среды: когда людям комфортно работать, когда они развиваются и вовлечены в общее дело, это напрямую отражается на результатах бизнеса», — рассказал директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Роман Ермоленко, подчеркнув, что сотрудники являются для компании главным приоритетом.

В 2025 году оператор доработал функционал личного кабинета руководителя на платформе Happy Job под свои задачи. Если раньше HR‑специалисты по результатамопроса выявляли барьеры, мешающие развитию подразделений, после чего совместносоставляли план мероприятий по их устранению, то сегодня на смену пришел AI‑ассистент, который анализирует результаты опроса, интерпретирует их, учитывает комментарии, оставленные сотрудниками, и составляет список рекомендаций для руководителя.

«МегаФон действительно заботится о сотрудниках, а вовлеченный коллектив всегда демонстрирует более высокий уровень услуг. Неслучайно именно этот оператор стал первой компанией, для которой мы разработали расширенные рекомендации для руководителей. Уверен, что в перспективе это станет новым стандартом работы с вовлеченностью для всех работодателей», — заявил основатель и генеральный директор Happy Job Алексей Клочков.

Сертификат «Отличное место для работы» присуждается компаниям, которые обеспечивают участие не менее 61% сотрудников в опросах и их по результатам входят в топ-25% лучших по бенчмарку отрасли или России по индексу Happy Index.