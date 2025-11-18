«Мегабитус» заменит заблокированный американский SpeedTest

сегодня в 04:20

В декабре 2025 года пользователи мобильного приложения «Госуслуги» получат доступ к новому сервису измерения скорости интернета.

Как выяснила газета «Известия», система будет работать на базе отечественного программного обеспечения «Мегабитус» и станет первым подобным решением, интегрированным в крупный государственный портал.

Пользователи смогут измерять скорость доступа в интернет и время задержки передачи данных, а обезличенные результаты замеров автоматически будут передаваться в Минцифры для мониторинга качества покрытия по всей России.

Генеральный директор компании-разработчика Денис Кусков пояснил, что сервис позволит оценивать качество как мобильного, так и проводного интернета, а государственные структуры получат инструмент для выявления локаций с недостаточным уровнем связи.

Инициативу уже поддержали крупные операторы связи, включая МТС и «Вымпелком», отметившие своевременность появления отечественного аналога вместо заблокированного летом американского сервиса SpeedTest, который передавал за рубеж чувствительные данные о российских сетях связи.