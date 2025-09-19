Медвежье семейство терроризирует Красную Поляну

На популярном курорте Красная Поляна в Сочи сложилась чрезвычайная ситуация — медведица с двумя медвежатами регулярно выходит к жилым районам в поисках пропитания на мусорных контейнерах, сообщает Shot .

По информации местных жителей, хищники стали проявлять агрессию по отношению к людям: медведица уже напала на человека на электросамокате и преследовала велосипедиста, защищая свое потомство.

Курортники опасаются за жизнь туристов, которые могут случайно столкнуться с хищниками во время вечерних прогулок. Несмотря на многочисленные обращения в администрацию Красной Поляны и МЧС, помощь не прибывает — в мэрии перекладывают ответственность на национальный парк, а спасатели хотя и зафиксировали вызов, но на место так и не выехали.

Местные жители требуют срочных мер от властей, пока хищные животные не нанесли серьезных травм людям. Ситуация усугубляется тем, что медведица с медвежатами становятся все смелее из-за легкодоступной пищи на помойках и могут в любой момент атаковать человека.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.