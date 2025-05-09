Медведев рассказал, что сам пишет тексты для своих соцсетей

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что сам ведет свои соцсети и пишет посты, сообщает РИА Новости .

«…если бы я что-то подобное поручил, мне бы ничего не сделали. Такие вещи только я могу делать, у меня эксклюзив», — отметил он.

Медведев часто в соцсетях высказывается по поводу западных стран и ситуации на Украине.

После того как украинский президент Владимир Зеленский официально отказался поддерживать предложенное российским лидером Владимиром Путиным трехдневное перемирие в честь празднования 80-летия Победы, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко раскритиковал Зеленского, назвав его «гнидой» в своем Telegram-канале.