Медведев о запрете УПЦ: Украина будет разрушена, «как Содом и Гоморра»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал запрет Киевом канонической УПЦ. По его словам, Украина поплатится за это решение и будет разрушена, как «Содом и Гоморра».

Медведев отметил, что историю с запретом УПЦ на Украине начал еще Петр Порошенко в угоду своим амбициям. При этом он согласовал свои действия с Западом. В результате произошло создание раскольнической ПЦУ (Православная церковь Украины). Несмотря на это, украинцы из УПЦ не ушли.

Медведев отметил, что с приходом к власти Владимира Зеленского на Украине началось преследование христиан за веру, что в конечном итоге привело к принятию Верховной радой закона о запрете канонической УПЦ.

Зампред Совбеза РФ уверен, что за это Украине придется дорого поплатиться.

«Страна будет разрушена, как Содом и Гоморра, а демоны неизбежно падут», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он уверен, что расплата ждет Украину уже в ближайшем будущем. А каноническая УПЦ воссияет в прежнем величии.