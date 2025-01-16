Медсестры Подмосковья обсудили порядок работы с наркотическими средствами

Важность точности и ответственности в работе медицинских сестер трудно переоценить, особенно когда речь идет о таких серьезных аспектах медицинской практики, как обращение с наркотическими средствами и психотропными веществами. В Московском областном онкологическом диспансере медицинские сестры обсудили порядок работы с этими препаратами, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Целью мероприятия стало повышение уровня безопасности и эффективности лечения пациентов, а также соблюдение всех законодательных норм.

«Медицинские сестры играют ключевую роль в процессе лечения, особенно когда речь идет о тяжелых заболеваниях, таких как рак. Их задача не только обеспечить комфорт пациентам, но и строго соблюдать протоколы обращения с лекарственными средствами. Медицинские сестры должны быть всегда в курсе последних изменений в законодательстве и нововведений в области фармакологии», — рассказала главная медицинская сестра областного онкодиспансера Наталья Яснюк.

Строгое соблюдение порядка работы с наркотическими средствами и психотропными веществами — залог безопасности пациентов и успешного лечения. Регулярное обучение персонала, внедрение новых технологий и поддержка морально-этических стандартов — вот основные направления развития, которые помогут укрепить доверие пациентов к системе здравоохранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.