Медсестра Видновского перинатального центра победила на Всероссийском конкурсе

В Московской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса врачей и специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием. 29 медиков из различных лечебных учреждений Подмосковья были признаны победителями в своих номинациях. В числе лучших старших медицинских сестер оказалась Татьяна Кокорева, работающая в Видновском перинатальном центре, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«После окончания 15-го медицинского училища города Москвы я пришла на работу в одну из столичных больниц. Через 3 года прошла переподготовку по анестезиологии и буквально сразу же меня выдвинули на должность старшей медсестры, потом перешла в Видновский перинатальный центр и вот уже больше 15 лет уже выполняю эти функции», — рассказала старшая медицинская сестра отделения анестезиологии-реанимации Татьяна Кокорева.

По словам Татьяны, врачом она стать не мечтает и чувствует себя комфортно в роли старшей медицинской сестры, благодаря поддержке своих коллег.

«Наша Татьяна Александровна буквально рождена быть старшей сестрой. Она обладает всеми необходимыми для этого качествами. Всегда умеет сплотить коллектив на выполнение любой работы и концентрироваться так, чтобы не упустить из вида разные мелочи, которые важны. Могу сказать, что она — основа благополучной работы нашего коллектива», — отметила заведующая отделением анестезиологии-реанимации Видновского перинатального центра Елена Плахотина.

Победа в конкурсе для самой Татьяны стала полной неожиданностью, но она рада, что ее труд был высоко оценен коллегами. Кроме того, стоит отметить, что победители получат денежные премии согласно регламенту конкурса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.