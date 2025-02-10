Медсестра из Ступина будет представлена к высокой госнаграде за подвиг в зоне СВО

Ступинская медсестра закрыла собой во время обстрела тяжелораненого бойца ВС РФ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В зоне проведения специальной военной операции проявила героизм ступинская медсестра, ефрейтор Людмила Болилая. Во время обстрела российских позиций кассетными боеприпасами она закрыла собой раненого бойца, тем самым спасла ему жизнь.

Как сообщает глава городского округа Ступино Сергей Мужальских, встречаясь с Людмилой и ее близкими во время краткосрочных отпусков, он был глубоко тронут ее самоотверженностью.

«Людмила делилась, что неоднократно приходили мысли о том, что в зоне СВО ее профессиональные навыки необходимы, и она сможет помочь нашим ребятам», — отметил Сергей Мужальских.

Несмотря на то, что сама медсестра получила множественные ранения и была госпитализирована в полевой госпиталь, она не жалеет о своем поступке. За проявленный героизм, мужество и самоотверженность Людмила Болилая будет представлена к государственной награде.

«Людмила перенесла сложные операции и ей предстоит длительное восстановление. Мы на связи с ней и ее близкими. Желаю скорейшего выздоровления! Гордимся героизмом Людмилы!» — подчеркнул глава городского округа Ступино.

Людмила Болилая приехала в Ступино с мужем и ребенком из Саратова незадолго до пандемии коронавируса и устроилась фельдшером ступинской подстанции скорой медицинской помощи. Во время пандемии медик работала на вызовах с подозрением на коронавирус. В общей сложности Людмила спасает жизни порядка 15 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.