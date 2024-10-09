Медсестра из Ленинского округа приобрела жилье по программе «Соципотека»

Программа «Социальная ипотека» помогла медицинской сестре из Ленинского округа приобрести собственную квартиру. Оксана Бурбалиева работает в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных № 2 Видновского перинатального центра. Ее стаж работы составляет 7 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На своей работе я помогаю самым маленьким, самым беззащитным пациентам. Мы выхаживаем новорожденных, заботимся о них в первые дни их жизни, также помогаем мамам выносить детей. Мы уже переехали в прекрасную «двушку». Выбрали ее на вторичном рынке. Каждый раз, приходя домой, ощущаешь совершенно необыкновенное чувство спокойствия и радости. Понимаешь, что находишься у себя дома», — рассказала она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области оборонно-промышленного комплекса и тренеры.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.