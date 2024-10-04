Медсестра из Красногорска купила 2-комнатную квартиру по соципотеке

Программа «Социальная ипотека» помогла медицинской сестре обзавестись собственным жильем. Она уже переехала в двухкомнатную квартиру в Красногорске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Виктория Клюкина, работающая медицинской сестрой в ГБУЗ МО «Красногорская больница», жила в съемной квартире. Узнав от коллег о региональной программе по соципотеке, она уточнила информацию в отделе кадров и решила подать документы.

«Двухкомнатную квартиру я взяла с готовым хорошим ремонтом, чтобы сразу заехать и жить. Интерьер в классическом стиле. Как раз это мне очень нравится. Есть еще один огромный плюс — дом находится рядом с работой», — рассказала обладательница сертификата.

О медицине Виктория Клюкина, трудовой стаж которой приближается к 15 годам, мечтала с детства и сейчас понимает, что сделала абсолютно правильный выбор. Женщина с радостью идет на работу, осознавая, что помогает людям, а это очень мотивирует.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.