Медпродукция резидента технополиса Москвы получила знак «Сделано в России»

Медицинская компания «ГемаТех», резидент особой экономической зоны Москвы, удостоилась сертификата «Сделано в России» от Российского экспортного центра. В 2024 году предприятие, расположенное в ОЭЗ столицы, увеличило выпуск медицинских изделий в 2 раза — до 12,5 млн единиц по сравнению с показателями предыдущего года, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что компании московской ОЭЗ активно развивают выпуск высокотехнологичной продукции и нередко получают сертификаты «Сделано в России», подтверждающие высокие стандарты их изделий. Среди таких компаний — резидент ОЭЗ Москвы, создавший инновационное производство на площадке «Печатники».

«В марте продуктовая линейка резидента была сертифицирована по направлениям „надежность“ и „качество“, В 2024 году компания ОЭЗ „Технополис Москва“ вдвое нарастила объем производства по сравнению с 2023 годом и изготовила 12,5 млн высокотехнологичных медицинских изделий», — отметил Гарбузов.

Программа «Сделано в России» находится под управлением Минпромторга РФ, а ключевые задачи по ее реализации выполняет Российский экспортный центр. Инициатива помогает продвигать российские бренды на международные рынки и подтверждает надежность отечественных производителей как поставщиков качественных товаров. Обладатели сертификата получают право маркировать продукцию специальным знаком в виде птицы, выполненном в цветах российского флага. Товары участников программы активно экспортируются, в первую очередь, на перспективные и приоритетные рынки, такие как Китай и страны Ближнего Востока.

«Разнообразные мероприятия и инициативы программы „Сделано в России“, которые мы проводим, в том числе совместно с правительством Москвы, помогают создать узнаваемый позитивный имидж отечественной продукции, сформировать устойчивый спрос на нее у зарубежных потребителей и дают нашим компаниям возможности выйти на новые рынки», — подчеркнул вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

Он добавил, что получение сертификата служит гарантией надежности производителя и высокого качества его товаров.

«ГемаТех» — резидент московской ОЭЗ и производственная площадка компании «Гемамед». Последняя ежегодно поставляет в столичные медучреждения около 3,7 млн единиц продукции в рамках офсетного контракта. В этом сотрудничестве компания освоила выпуск более 44 видов изделий для ухода за стомой.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев сообщил, что за время работы в ОЭЗ резидент произвел товаров на 2,7 млрд рублей и создал свыше 100 рабочих мест. По его словам, продукция компании изготавливается из высококлассных компонентов в соответствии с российскими отраслевыми нормативами. С января 2022 года предприятие поставило в московские клиники более 9 млн медицинских изделий для стомированных пациентов. С 2024 года их начали получать и жители других регионов России. Вся продукция резидента ОЭЗ Москвы сертифицирована по стандартам системы менеджмента качества ИСО 13485.

По словам директора по развитию компании «ГемаТех» Константина Севрюгина, опыт, знания, экспертиза, собственные исследования и разработки, а также тесное взаимодействие с пациентами, научным и медицинским сообществом, специалистами по стомоуходу позволили команде «ГемаТех» создать современную научно-производственную базу, вносящую весомый вклад в технологический суверенитет российской реабилитационной индустрии.

«Высокотехнологичный процесс производства и непрерывный контроль качества сырья, материалов и готовой продукции позволяют обеспечить высокое качество, надежность и безопасность выпускаемых продуктов. Каждая серия любого нашего продукта подвергается многократному контролю качества в течение всего производственного цикла, поэтому мы уверены в ее качестве и надежности», — пояснил Севрюгин.