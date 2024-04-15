Медоносы зацвели в лесах Московской области

В подмосковных лесах уже зацвели медоносы. Натуралистами была найдена медуница лекарственная, сообщает пресс-служба регионального Минэкологии.

У медуницы фиолетовые цветки с двойным околоцветником и пятнистыми листьями.

«В регионе настала пора цветения первоцветов. Мать-и-мачеха, медуница лекарственная уже встречаются натуралистам Подмосковья в лесах и парках», — сказал министр экологии и природопользования области Тихон Фирсов.

Он добавил, что медуница лекарственная не занесена в Красную книгу, но она является одним из основных кормовых объектов краснокнижных насекомых-опылителей, например, мух-жужжал, поэтому срывать данные растения не следует.

С давних пор люди использовали этот цветок в народной медицине. Из него делали отвары для лечения болезней дыхательной системы. В медунице есть сапонины и танины, которые делают ее хорошим отхаркивающим и смягчающим средством при инфекциях слизистых оболочек носа и горла.

Кроме того, этот цветок любят садоводы. Для них медуница имеет эстетическое значение, ее активно используют при декорировании садов и парковых зон.

Специалисты сегодня вывели множество декоративных сортов, которые можно встретить в городах Московской области в середине весны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отмечал, что все касаемо экологических вопросов всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.