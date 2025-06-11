Медицинских сотрудников Раменского поздравили с профессиональным праздником

В преддверии Дня медицинского работника, который выпадает в этом году на 15 июня, в Раменском провели праздник и поздравили медиков округа в ДК им. Воровского.

С профессиональным праздником главного врача Раменской больницы Сергея Викторовича Маркитана и всех, кто трудится в городских больницах, поликлиниках, в сельских фельдшерских и акушерских пунктах, бригадах скорой помощи и МЧС, поздравил глава Раменского округа Эдуард Малышев.

«Особые слова благодарности хочется выразить медикам, которые выполняют свой профессиональный долг, участвуя в специальной военной операции и спасая жизни на поле боя», — сказал Эдуард Малышев.

Всего на территории Раменского муниципального округа работают более 3500 медицинских работников.

Это сотрудники Раменской больницы — крупного многопрофильного медицинского учреждения Московской области, оказывающего помощь населению Раменского округа и городского округа Бронницы и обслуживающего население 355685 человек. Медицинская помощь оказывается в 73 подразделениях.

Московская областная станция скорой медицинской помощи, Раменская подстанция, в настоящее время подстанция выполняет около 220 вызовов в сутки. Скорую медицинскую помощь населению оказывает 21 круглосуточная бригада, из них 13 бригад расположены на подстанции в городе .Раменское.

В Раменском филиале Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера трудоустроено 38 человек, из них 14 — врачи, 18 — средний медицинский персонал, 5 — младший медицинский персонал

В Раменском округе учатся и будущие медики. Московский областной медицинский колледж № 1 (Раменский филиал) в 2025 году отметил свой 89-летний день рождения. Подготовка здесь ведется по специальностям: сестринское и лечебное дело, профилактическая и ортопедическая стоматология.

Развитие санитарного дела в Раменском округе относится к 1885 году, когда губернское земство в Бронницком уезде учредило Уездный Санитарный Совет и впервые издало обязательные санитарные постановления. С самого основания службой уделяется особое внимание вопросам борьбы с эпидемиями и изучению заболеваемости инфекционными болезнями.

«От всей души поздравляю всех медицинских работников с профессиональным праздником! Ваш труд — это ежедневный подвиг, требующий не только высокого мастерства, но и огромного терпения и самоотдачи. Спасибо за то, что в любых условиях вы остаётесь верны своему призванию — спасать жизни и дарить людям здоровье», — поздравил медиков глава округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.