Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский рассказал, почему украинские власти массово запрещают русских писателей, поэтов и исторические события, связанные с Россией, сообщает kp.ru .

Мединский в своей статье отметил, что украинские власти усилили информационную кампанию по разрыву исторических и культурных связей с Россией. По его словам, на Украине официально запрещены десятки имен русских писателей, композиторов и художников, среди которых Ломоносов, Жуковский, Лермонтов, Бунин, Тургенев, Глинка, Мусоргский и Суриков. Под запрет попали также исторические события, такие как Полтавская и Бородинская битвы.

«Микола Гоголь» разрешен, зато «Микола Перший» и «Микола Другий» — оба отныне на Украйне запрещены. Догадались, кто это? Улыбнуло? Меня тоже», — написал Мединский

Мединский подчеркнул, что памятники этим деятелям сносят, книги изымают, а улицы переименовывают. Он отметил, что даже Александр Пушкин оказался в списке запрещенных за то, что, по мнению украинских властей, «прославлял российскую имперскую политику». Запрет коснулся и Ивана Сусанина, а также ряда других фигур и событий, связанных с российской историей.

На Украине в рамках политики «деколонизации» вводятся списки исторических фигур, чьи имена предлагается исключить из топонимов и учебных материалов, и среди запрещенных оказываются российские императоры Николай I и Николай II. Такое решение объясняется стремлением украинских властей дистанцироваться от идеологического и исторического наследия Российской империи, воспринимаемого ими как символ прошлой зависимости, тогда как отдельные деятели культуры, связанные, например, с Тарасом Шевченко, продолжают считаться приемлемыми.

Подобная политика направлена на полное выкорчевывание общего прошлого и культурного наследия, связывающего Россию и Украину. Мединский отметил, что украинские власти строят новую идентичность, исключая все, что связано с Россией, и создают «чужую» для народа территорию. Он выразил уверенность, что такие действия не смогут изменить историческую правду и общие корни двух народов.

