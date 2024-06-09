Мединский сообщил, что с удовольствием направил бы СБУ свой учебник истории

Помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что с удовольствием отправил бы СБУ свой учебник по истории для повышения их уровня образования. Так он прокомментировал информацию о том, что против него и ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова возбудили уголовное дело, сообщает РИА Новости.

По словам Мединского, он рад, что сотрудники СБУ читают учебники истории, поскольку это повышает их образование.

«Я бы, честно говоря, с удовольствием направил всем сотрудникам СБУ наши учебники, и я думаю, что после этого многое в их жизни изменилось бы к лучшему. Поэтому я с большим воодушевлением это воспринял», - рассказал он.

Ранее Владимир Мединский предложил использовать большую часть статей из «Википедии» для портала «Знание. Вики» с целью избежать дублирования контента.