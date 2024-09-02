Медики Люберец передали в приграничье вещи и медикаменты

Они закупили средства гигиены, перевязочные материалы, лекарственные препараты: антибиотики, средства от простуды и антигистаминные, витамины, продукты и одежду: футболки, носки.



«Люберецкая больница, как и другие учреждения Подмосковья в ежедневном режиме оказывает помощь участникам СВО и членам их семей, жителям Курской и Белгородской областей, которые сейчас находятся в Подмосковье. Сегодня, в День города Люберцы, мы вместе со всеми жителями принимаем участие в сборе гуманитарной помощи. Приглашаем к участию всех медицинских работников других организаций подключиться к этому доброму делу», — отметила исполняющая обязанности главного врача Люберецкой областной больницы Алла Шаталова.



Вся гуманитарная помощь была передана волонтерам во время акции «Доброе дело», которая проходила в Центральном парке Люберец. Сбор гуманитарной помощи в городском округе продолжится и после праздничных мероприятий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.



