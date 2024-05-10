Медики из Дубны поздравили жителей и гостей города с Днем Победы
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Сотрудники Медико-санитарной части N9 ФМБА России и члены их семей приняли участие сразу в нескольких акциях, посвященных Дню Победы, передает пресс-служба администрации городского округа.
Начальник МСЧ № 9 ФМБА России Ирина Ларионова отметила, что отдавая дань памяти погибшим фронтовикам, ушедшим из жизни ветеранам, чествуя ныне здравствующих, мы понимаем: это благодаря их мужеству на передовой и героическому труду в тылу была достигнута Победа.
Это они отвоевали мир на земле, ценой их крови оплачена независимость нашей Родины и свободная жизнь всех будущих поколений.
«Низкий им поклон за мирное небо над головой, за то, что ценой невероятных усилий они смогли выстоять в той страшной войне и возродить израненную страну. Пройдут годы, десятилетия, но память о Великой Победе будет храниться вечно. 9 Мая — праздник не только ветеранов, но и всех поколений россиян. Уверена, что дети и внуки победителей будут так же крепко любить свою Родину, хранить традиции и всегда помнить о великом подвиге своего народа», — сказала Ирина Ларионова.
Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.