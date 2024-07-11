Медийщики из 6 стран пройдут обучение на российской программе

Более 70 медийщиков примут участие в новом медиапотоке «Мастерская новых медиа». Впервые в российской программе для медиатехнологов участвовуют медиаэксперты, журналисты и медиаменеджеры из 6 стран. Они изучат опыт работы в новых медиа у лучших практиков и экспертов России, сообщила пресс-служба «Мастерской новых медиа».

Участниками медиапотока были блогеры, создатели контента, журналисты и руководители медиа из 32 регионов России и 6 стран: Туркменистана, Эстонии, Беларуси, Индии, Франции и Италии. Среди них — корреспондент издательского дома «Московский комсомолец» Екатерина Степанова, историк, военный репортер из Франции, освещающий события на Донбассе, Лоран Браяр, главный редактор агентства РИАМО Николай Дремлюга, блогер, популяризатор науки и образования Сергей Подковальников, главный директор дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании (Минск) Александр Хоровец.

Больше всего участников было из Москвы, ДНР, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Мордовии. Конкурс на обучение составил 36 человек на место.

Обучение будет длиться 3 месяца, в каждый из которых участники будут на неделю приезжать в Москву на очный модуль. Во время всего обучения мастера и их команды будут делиться опытом с участниками мастерской. Мастерами медиапотока стали:

медиаменеджер, редакционный директор NewsMedia(Life, Mash, Shot) Арам Габрелянов;

теле- и радиоведущий, писатель Владимир Соловьев;

генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

«Главное, чему я хочу научить участников моей Мастерской, — нелинейному мышлению. Они будут не только слушать лекции, но и выполнять задания, общаться со спикерами и обмениваться мнениями, получать обратную связь и разрабатывать свои собственные проекты. Надеюсь, это даст пользу и участникам, и нашей стране», — сказал Арам Габрелянов.

По словам Владимира Табака, в этом году будет представлена достаточно необычная мастерская.

«Она посвящена не только развитию профессиональных компетенций и навыков, но и личности, тому, как разобраться в самих себе, чтобы эти приобретенные навыки помогали успеху. Будем говорить и про создание и развитие личного бренда. На эту Мастерскую я пригласил экспертов, чей жизненный путь я знаю, который во многом близок моему», — отметил Владимир Табак.

По окончании обучения медийщики войдут в самое большое медиасообщество в стране. Это откроет им еще больше возможностей для поддержки уже существующих проектов и создания новых, а также для совместного творчества.

«Мастерская новых медиа — далеко не только про образование. Это, в первую очередь, про сообщество специалистов. Вместе с вами выпускников станет больше тысячи, и в этом видится особенная ценность, потому что у страны появляется мощная информационная опора и защита. Ценно, что сообщество пополняется медийщиками из других стран, это позволяет нам вместе формировать объективную картину мира», — сказала основатель «Мастерской новых медиа», замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

Первый модуль обучения проходит на площадке мастерской управления «Сенеж». Спикерами будут свыше 80 лучших экспертов страны. Участников ожидают практики, лекции, нетворкинг и мастер-классы.

«В Союзном Государстве появилось место силы, концентрации экспертных умов России, место с современными методиками и технологиями обучения, где патриоты-белорусы вместе с россиянами и, как оказалось, даже с итальянцами, французами, медийщиками из Эстонии, Индии, Туркменистана могут получать новые знания, которые будут направлены на созидание внутренних медиаресурсов каждой из стран. С удовольствием поделюсь с новыми коллегами собственным опытом работы», — уточнил главный директор дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании (Минск) Александр Хоровец.

Он добавил, что это более 14 лет на разных должностях в теле- и интернет-журналистике Беларуси.

«Именно в такой атмосфере, среди профессионалов и происходят изменения. У обучения В Мастерской широкая география. Значит, не только в нашем, но и зарубежном обществе появился запрос на правду. На медийщиков, которые могут ее донести, которые хотят говорить не „пресс-релизами“, а сердцем. И благодаря Мастерской они получат инструменты для того, чтобы это делать», — Екатерина Степанова.

«Мастерская новых медиа» — программа для медиатехнологов. Создана «Диалогом» и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко при общении с выпускниками отмечал вклад участников в укрепление информационного суверенитета России и подчеркнул, что Мастерская формирует кадровый резерв Президента России в сфере новых медиа. Выпускниками «Мастерской новых медиа» являются 987 человек из 88 регионов России и двух стран — Беларуси и Бельгии, еще более 5 тыс. человек стали участниками мероприятий Мастерской. После обучения более 100 выпускников получили существенное карьерное продвижение. Участники сообщества реализуют более 150 полезных для общества социальных медиапроектов.