Медиашкола «Старт» от Щелковского телевидения открыла свои двери

В Медиашколе «Старт» от Щелковского телевидения прошло первое занятие, где ребята познакомились с педагогами, посетили экскурсию по телецентру, выполнили речевую разминку, попробовали прочитать текст с суфлера и даже сделали первую запись на камеру, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В медиашколе проводят практические занятия с опытными профессионалами; есть современное оборудование и реальная практика на телеканале. Преподают уроки по созданию контента — от сценария до монтажа.

Все преподаватели — тележурналисты, выпускники ведущих вузов страны.

По итогам курса выпускники получают не только новые знания и навыки, но и стильное портфолио и сертификат об окончании. Записаться можно по ссылке: https://vk.com/schelkovskoetv

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