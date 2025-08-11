Медиашкола Солнечногорска обучает молодежь блогингу и пиару

Городская медиашкола провела седьмое занятие для молодежи Солнечногорска. Оно прошло на открытом воздухе в парке, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

К ребятам из медиацентра присоединились участники трудового отряда «Чистогорье». Им рассказали о волонтёрской деятельности и помогли снять репортаж.

Специалисты Алина Винтерхальтер и Алена Забелина предложили командообразующие игры для сплочения и раскрепощения. После разминки подростки узнали о движении «Волонтеры Подмосковья» и сборе гуманитарной помощи в округе.

Главной частью стала разработка кейса «Почему Солнечногорск — это город молодежи?». Ребята разделились на две команды, написали сценарий и сняли информационный ролик. Итоговый репортаж разместили в паблике ВКонтакте «Молодежь Солнечногорска».

«На платформе нашей школы мы помогаем ребятам осваивать современное медиапространство. Наша цель — научить их создавать яркие, интересные, привлекающие целевую аудиторию материалы: тексты, фото, видео. Мы хотим, чтобы они стали профессионалами своего дела», — рассказала начальник отдела молодёжной политики администрации г. о. Солнечногорск Марина Гасымова.

Проект «Городская медиашкола» стартовал в Солнечногорске в конце марта 2025 года. Он действует на базе Молодежного центра «Подсолнух». Медиашкола объединяет начинающих блогеров, журналистов и тех, кто интересуется СМИ, производством медиаматериалов и ведением социальных сетей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.