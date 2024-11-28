Медиашкола собрала порядка 70 активистов из Ленинского округа

В подмосковном Ленинском городском округе на территории Видновской школы № 9 прошла конференция «Медиашкола 2.0», участие в котором приняли около 70 талантливых активистов «Движения Первых», которые хотят в дальнейшем связать свою жизнь с медиасферой, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Нам важно ребятам дать максимум навыков и знаний в медиасфере, чтобы они могли проводить время как с удовольствием, так и с пользой. Приглашенные спикеры рассказали активистам, как правильно делать контент, распространять информацию и создавать свои различные творческие работы в информационной среде», — приводятся в сообщении слова председателя местного отделения «Движения Первых» Ксении Жуковой.

В пресс-службе рассказали, что главными спикерами на мероприятии были Кирилл Махров, продюсер телеканала Видное ТВ, Ирина Народная — PR-агент, Светлана Мусатова, сотрудник регионального аппарата Первых Подмосковья. Все они поделились секретами своей деятельности, рассказали историю своего роста в медиасфере, а также передали опыт и накопленные знания за время своей работы.

«С огромной пользой я провела время, находясь на мероприятии. Очень много интересных рассказов о том, как написать статью, чтобы она заинтересовала большое количество читателей, как снять видеоролик, чтобы его можно было показать даже на телевидении. Такие встречи помогают нам реализовать свой потенциал», — поделилась одна из участниц мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.