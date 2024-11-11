Медиапрограмма «Семья — как много в этом слове» прошла в Балашихе

Для участников клуба «Познавайка» библиотечный центр «Южный» городского округа Балашиха провел медиапрограмму «Семья — как много в этом слове». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Школьники еще больше узнали о значении понятия «семья» и о семейных традициях: семейных праздниках, организации семейного досуга, совместном чтении.

Сотрудники поговорили с юными гостями библиотеки о том, что в семье должна царить любовь, уважение к старшим, взаимопонимание и забота о каждом члене семьи.

Ребята вспомнили пословицы и поговорки о семье, ответили на вопросы тематической викторины.

Живое обсуждение вызвал просмотр отрывков из фильма «Приключения желтого чемоданчика», в котором отражены семейные отношения.

Для представителей подрастающего поколения — участников клуба «Познавайка» регулярно проводят различные мероприятия. Среди них медиа-беседы, краеведческие встречи и интерактивные занятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.