Медиапрограмма «Семья — как много в этом слове» прошла в Балашихе
Фото - © пресс-служба МБУК ЦБС им. А.Белого
Для участников клуба «Познавайка» библиотечный центр «Южный» городского округа Балашиха провел медиапрограмму «Семья — как много в этом слове». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Школьники еще больше узнали о значении понятия «семья» и о семейных традициях: семейных праздниках, организации семейного досуга, совместном чтении.
Сотрудники поговорили с юными гостями библиотеки о том, что в семье должна царить любовь, уважение к старшим, взаимопонимание и забота о каждом члене семьи.
Ребята вспомнили пословицы и поговорки о семье, ответили на вопросы тематической викторины.
Живое обсуждение вызвал просмотр отрывков из фильма «Приключения желтого чемоданчика», в котором отражены семейные отношения.
Для представителей подрастающего поколения — участников клуба «Познавайка» регулярно проводят различные мероприятия. Среди них медиа-беседы, краеведческие встречи и интерактивные занятия.
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