Медиафорум «Я горжусь тобой, Россия!» стартовал в Сергиевом Посаде

В рамках XXVIII фестиваля медийного творчества «Братина» с 9 по 12 октября в Сергиевом Посаде проходит патриотический медиафорум «Я горжусь тобой, Россия!». На него приехали 130 участников из 53 организаций, представляющих 22 региона России и 6 зарубежных стран, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники фестиваля прибыли в Сергиев Посад с целью обмена опытом, повышения профессионального уровня, участия в конкурсах и, безусловно, завоевания главного приза — чаши Братины.

Для участников конкурса «Телерепортаж с колес» уже проведена жеребьевка. Журналистам и операторам предстоит в течение нескольких часов создать оригинальный сюжет, а затем в прямом эфире следить за голосованием и поддерживать своих коллег. Тема конкурса в этом году — «Посадская семья». Участники конкурса расскажут о традициях и семейных ценностях в своих работах.

Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

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