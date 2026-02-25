Мэддисон хочет открыть шаурмичную и массажный салон для олигархов на острове

Российский стример Илья Давыдов, более известный как Мэддисон, в настоящее время живет в США. Он рассказал о своих текущих заработках и планах на будущее. В настоящее время он подрабатывает вывозом мусора, имея для этого пикап с прицепом. За одну такую услугу он берет от 200 до 300 долларов, но в ближайшее время собирается открыть ларек с шаурмой, сообщает Газета.ru .

Мэддисон рассказал, что в ближайшее время намерен запустить собственную торговую точку по продаже шаурмы. А в качестве долгосрочной и довольно амбициозной мечты стример называет покупку небольшого острова недалеко от американского побережья. На этом острове он хотел бы создать массажный салон, ориентированный исключительно на состоятельную клиентелу. Для реализации этого проекта, как отмечает Мэддисон, потребуется не только накопить серьезную сумму, но и решить вопрос с визами для будущих работниц.

При этом Давыдов откровенно говорит о сложностях жизни и высоких финансовых нагрузках в США. Он указывает на большие налоги, высокие цены и постоянные счета. Например, только медицинская страховка обходится ему почти в 1000 долларов ежемесячно. Стример поясняет, что налоговая система устроена так, что чем больше человек зарабатывает, тем большую сумму он отдает государству. В качестве яркого примера он приводит хоккеиста Артемия Панарина, который, по его словам, отдает около 6 миллионов из 11 миллионов долларов годового контракта в виде налогов, особенно в таком штате, как Калифорния.

Мэддисон признается, что, несмотря на приличный заработок, сделать по-настоящему большие деньги в Америке крайне тяжело. Расслабляться нельзя, так как даже короткий перерыв в работе может быстро привести к долгам. Поэтому он вынужден постоянно трудиться, сочетая стримы с физической подработкой, и сосредоточен на реализации своих бизнес-идей, чтобы обеспечить себе желаемый уровень дохода и жизни.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.