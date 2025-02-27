Медали в честь юбилея Победы в ВОВ вручили 119 жителям Лыткарина

В гимназии № 7 церемония награждения прошла с участием одного из бойцов СВО, лыткаринца — Александра Евгеньевича. Вместе с отцом он добровольно отправился на фронт. После ранения и демобилизации Александр Евгеньевич продолжит служить на благо родного города, применяя свой опыт и знания на новом месте работы.

Среди награжденных — труженики тыла: Бабаев Иван Степанович, Алексеева Вера Васильевна, Дьяконова Любовь Ивановна, Королева Александра Алексеевна, Краснослободцева Екатерина Денисовна, Меньщикова Мария Васильевна, Новоселова Александра Васильевна, Павлова Тамара Васильевна, Ситникова Любовь Ивановна. Также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей: Барасов Григорий Александрович, Горина Екатерина Борисовна и Шарова Людмила Николаевна.

После награждения гимназисты выступили с патриотической концертной программой.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.