Медь или керамика: чемпион по завариванию кофе поделился секретами приготовления
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Чемпион мира по завариванию кофе в турке Сергей Блинников рассказал, как правильно варить вкусный утренний напиток, сообщает «Сноб».
По его словам, покупать молотый кофе, если есть возможность намолоть зерна, все же не стоит. Сохранить вкус полностью можно только при правильной обработке.
«Когда я выбираю кофе для турки, я всегда ориентируюсь на свой вкус — и вам рекомендую прислушиваться только к себе. Да, в кофейной индустрии есть определенные стандарты, но кофе надо варить для себя, а не для стандартов. Иначе мы будем топтаться вокруг базовой шоколадно-ореховой Бразилии», — уточнил эксперт.
При этом хороший кофе требует самого мелкого помола: только так удастся сохранить весь вкус и аромат. Поэтому с особым вниманием следует отнестись к выбору кофемолки. Дома можно остановиться на ручном варианте.
Сам Блинников выбирает медные джезвы, так как медь отличается высокой теплопроводностью и не имеет теплоемкости. Но и в керамической посуде можно приготовить очень вкусный и бодрящий напиток.