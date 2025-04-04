«Мечта темных сил»: физик рассказал о разработках генетического оружия

Доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, директор Физического института им. П. Н. Лебедева РАН Николай Колачевский считает, что генетическое оружие станет главной угрозой в будущем, сообщает kp.ru .

«Все другие виды оружия померкнут, если будет создано генетическое оружие — мечта всех темных сил последний столетий», — сказал ученый.

По его словам, имеются в виду селективные болезни и препараты, которые будут действовать «по расовому или национальному признаку».

Колачевский назвал такое оружие одной из главных угроз завтрашнего дня для человечества. Физик отметил, что разработки в этой области идут уже не первое десятилетие. Он уточнил, что работы проводятся на уровне молекул.