«Мечта темных сил»: физик рассказал о разработках генетического оружия
Физик Колачевский: разработки генетического оружия идут не одно десятилетие
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Доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, директор Физического института им. П. Н. Лебедева РАН Николай Колачевский считает, что генетическое оружие станет главной угрозой в будущем, сообщает kp.ru.
«Все другие виды оружия померкнут, если будет создано генетическое оружие — мечта всех темных сил последний столетий», — сказал ученый.
По его словам, имеются в виду селективные болезни и препараты, которые будут действовать «по расовому или национальному признаку».
Колачевский назвал такое оружие одной из главных угроз завтрашнего дня для человечества. Физик отметил, что разработки в этой области идут уже не первое десятилетие. Он уточнил, что работы проводятся на уровне молекул.