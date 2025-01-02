МЧС вручило московскому пожарному несуществующую награду

Столичный главк МЧС официально отчитался о вручении государственной награды пожарному, но сотрудник заявил, что ничего не получал, сообщает Baza .

1 января пресс-служба ведомства рассказала, что командир отделения 3 ПСЧ ГУ МЧС РФ по столице Александр Белов награжден госнаградой. Ее вручили 27 декабря, это медаль «За отвагу на пожаре». Также было размещено и интервью со специалистом.

При этом Белов утверждает, что ему никаких наград не вручали.

«Мне прислали новость, якобы 27 декабря я был награжден государственной наградой. Но я ничего не получал. Однако я человек простой, работаю для людей, а не для наград», — поделился пожарный.

Он отметил, что «будет и дальше спасать людей, но ситуация обидная».

По его словам, подобная история была с пожарным еще 18 лет назад, но тогда «потеряли» его ведомственную медаль. ГУ МЧС по городу отчиталось, но при награждении медаль «пропала». Тогда за специалиста вступилось начальство и медаль для него нашли.