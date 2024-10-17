МЧС: в Московской области 18 октября ожидается сильный туман

Согласно прогнозу, 18 октября с 00:00 до 10:00 в Подмосковье ожидается сильный туман. Видимость ухудшится до 200–700 метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сотрудники МЧС призвали жителей Подмосковья быть внимательными на улице. Тем, у кого есть проблемы с сердцем и астматические заболевания, лучше остаться дома.

Водителям стоит снизить скорость движения, отказаться от резких маневров и строго придерживаться ПДД. Пешеходам важно быть внимательными при переходе дороги. В случае необходимости граждан призвали обращаться по телефонам экстренных служб.

В Подмосковье и столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. В Москве он будет действовать с 00:00 до 09:00 18 октября.