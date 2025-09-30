МЧС: смертность детей на пожарах в Подмосковье снизилась на 25%

Детская смертность на пожарах, произошедших на территории Подмосковья, уменьшилась на 25% в текущем году, сообщил главный государственный инспектор Московской области по пожарному надзору Александр Медведев.

Он выступил на пресс-конференции о пожарной безопасности в осенне-зимний период в Подмосковье.

«В текущем году ситуация у нас улучшилась по сравнению с предыдущим. Смертность детей на пожаре стала на 25% меньше», — сказал Медведев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.

