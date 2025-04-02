МЧС России напоминает о правилах пожарной безопасности

Так, для того, чтобы развести огонь на природе следует выбирать ровную площадку, которая располагается вдали от домов, сухой травы, деревьев и автомобилей.

Для розжига запрещено использовать спирт или бензин, разжигать огонь можно лишь при помощи специальных жидкостей.

Под рукой необходимо держать воду, песок или огнетушитель.

Мангал нельзя оставлять без присмотра, а после приготовления блюд на нем — угли нужно залить водой и убедиться, что они не тлеют.