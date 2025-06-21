МЧС России начнет использовать багги в Курской области

Два багги «Чаборз М-3» планируют проверить в работе сотрудники МЧС России по Курской области. Такое решение принял глава министерства чрезвычайных ситуаций РФ Александр Куренков во время встречи с руководителем Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, сообщает пресс-служба ведомства.

Багги изготовили в Аргуне на заводе «Чеченавто». Багги планируют использовать для поиска людей, обезвреживания и ликвидации предметов в Курской области, которые могут взорваться.

Транспортное средство оснащено легкой конструкцией. У багги высокая проходимость. Такое т/с многофункциональное.

Багги положительно проявили себя во время использования в зоне спецоперации. Они могут использоваться для перевозки личного состава и грузов.