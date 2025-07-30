МЧС РФ предупредило о дожде и грозе в Подмосковье вечером 30 июля

В течение часа и до 22:00 30 июля в некоторых районах Подмосковья будут идти короткие дожди и грозы. Во время грозы ветер может усилиться до 15 метров в секунду. МЧС РФ по Московской области обратилось к жителям и гостям региона с просьбой быть внимательными и, по возможности, не покидать дома в период непогоды.

Автомобилистам рекомендовали ездить медленнее и держать большую дистанцию, а также включать фары для лучшей видимости и не парковаться под деревьями и рекламными конструкциями.

В период непогоды пешеходам не следует стоять под деревьями, линиями электропередач и металлическими конструкциями. Рекомендуется держаться подальше от открытых мест и водоемов. Также не следует приближаться к неустойчивым постройкам.

Во время плохой погоды лучше всего оставаться в помещении, проверив, чтобы все окна были надежно закрыты, а вещи убраны с балконов, чтобы их не унесло ветром.

«Также не забудьте отсоединить от розеток электроприборы, которыми вы сейчас не пользуетесь», — посоветовали в МЧС РФ.

При возникновении экстренных ситуаций за помощью можно обратиться по единому короткому номеру «112».