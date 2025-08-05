МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном дожде во вторник

С 09:00 до 18:00 во вторник на территории Подмосковья ожидается дождь, местами сильный, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Водителям в непогоду рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями. Также следует включить ближний свет или противотуманные фары и не парковать машины под деревьями и рекламными щитами.

Гражданам на улице советуют не прятаться от дождя под деревьями, линиями электропередачи и металлоконструкциями. Еще при неблагоприятных погодных условиях не следует находиться на открытых пространствах, а также у водоемов и шатких конструкций.

По возможности непогоду лучше переждать дома. Необходимо закрыть окна, убрать вещи с балконов и отключить электроприборы от сети.