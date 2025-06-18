МЧС предупредило жителей Москвы о грозе и сильном дожде

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайший час и до 12:00 четверга в российской столице ожидаются гроза, ливни и очень сильный дождь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В связи с неблагоприятными погодными условиями москвичам и гостям города рекомендуют обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

Водителям советуют соблюдать правила дорожного движения и парковать автомобили в безопасных местах.

В случае ЧП необходимо звонить по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-31-01.