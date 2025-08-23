МЧС предупредило жителей Московской области о тумане

сегодня в 07:24

Утром в субботу с сохранением до 10 часов местами в Подмосковье прогнозируется туман с ухудшением видимости до 200-500 м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Водителям в непогоду рекомендовали включить противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию от других машин, избегать резких маневров.

Также пешеходам в туман следует быть особенно внимательными при переходе дороги, по возможности использовать на одежде светоотражающие элементы.

В субботу в регионе пройдет дождь, температура составит плюс 18 — плюс 20 градусов.