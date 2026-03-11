МЧС предупредило о весеннем паводке в Нижегородской области

В Нижегородской области весенний паводок может затронуть 141 населенный пункт. Спасатели рекомендовали жителям заранее подготовиться к возможному подтоплению, сообщает ИА «Время Н» .

По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, максимальный подъем воды ожидается на Оке и Суре, а также в бассейнах Чебоксарского водохранилища, рек Ветлуга и Вятка. От транспортного сообщения могут быть отрезаны населенные пункты в Балахнинском, Володарском, Воскресенском, Городецком, Павловском, Навашинском и Уренском округах.

Вскрытие рек на юге региона прогнозируется с 20 марта по 10 апреля, в северных районах — во второй декаде апреля. Из-за таяния снега и ледохода возможны резкие подъемы воды и подтопления дорог и домов.

Спасатели советуют заранее защитить жилье: уплотнить двери и окна подвалов, очистить водоотводные канавы, закрыть вентиляционные отверстия, убрать имущество и продукты из подвалов, подготовить безопасное место для животных.

Жителям рекомендуют собрать «тревожный чемоданчик» — рюкзак с документами в водонепроницаемом пакете, деньгами, аптечкой, фонариком, телефоном, водой и запасом еды. При угрозе подтопления необходимо отключить электричество и газ и покинуть опасную зону. Если эвакуация невозможна, следует подняться на верхние этажи или крышу и ждать спасателей.

Возвращаться в дом можно только после спада воды и проверки коммуникаций. Использовать затопленные продукты и воду без санитарной проверки запрещено.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.