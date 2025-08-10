МЧС предупредило о тумане в Подмосковье утром в воскресенье

В Московской области до 10 часов утра воскресенья местами прогнозируется туман с ухудшением видимости до 300-500 м, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

Водителям посоветовали снизить скорость движения на дороге и строго соблюдать ПДД, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений и резких торможений. При поездке на авто в тумане повышается утомляемость водителей, поэтому при ухудшении видимости менее 50 м движение машин прекращается.

Всем участникам дорожного движения напомнили, что туман скрадывает расстояние, поэтому необходимо увеличить обычную дистанцию.

Пешеходам следует быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Кроме того, жителям, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания и астма, нужно воздержаться от выхода на улицу.