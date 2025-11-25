сегодня в 16:10

МЧС предупредило о налипании мокрого снега и гололедице в Москве 25–26 ноября

В Москве во вторник вечером пойдет мокрый снег, он закончится только вечером 26 ноября. Также в это время ожидается гололедица, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

По данным синоптиков, мокрый снег будет идти с 21 часа 25 ноября до 21 часа 26 ноября. Местами возможно его налипание на проводах и деревьях. На дорогах появится гололедица.

Ведомство рекомендует автолюбителям, управляющим машиной во время неблагоприятных погодных явлений, снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также необходимо отказаться от опасных маневров. Нельзя парковать авто около деревьев.

Пешеходам порекомендовали быть осторожнее, обходить шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра.

В случае ЧП надо обращаться по номерам: 101, 112, 8 (495) 637-31-01.

В Московском регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедно-изморозевых отложений. Он продлится до 21 часа 26 ноября.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.