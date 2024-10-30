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МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице в столице

В Москве с 21:00 30 октября до 10:00 31 октября ожидается ухудшение погоды — прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также ветер с порывами до 17 м/с. Об этом сообщает столичный главк МЧС.

В непогоду водителям за рулем машины рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать на дороге внезапных маневров (обгонов, перестроений, опережений). Парковать машину посоветовали вдали от деревьев.

Пешеходам на улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от ветра и непогоды под деревьями.

Также спасатели предупредили, что нельзя оставлять детей без присмотра.

30 и 31 октября в Московском регионе прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер будет порывистый. Температура в предстоящие сутки составит плюс 1 — плюс 3 градуса.