МЧС порекомендовало жителям России собрать «тревожный чемоданчик»
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МЧС России посоветовало жителям страны подготовить «тревожный чемоданчик», который обеспечит автономность человека в экстремальных условиях. Об этом сообщает «Царьград».
В «тревожный чемоданчик» должны войти предметы минимум на трое суток. Одежду лучше положить снизу, продукты и предметы первой необходимости — сверху или по бокам, упаковав их в вакуумные пакеты.
Минимальный набор «тревожного чемоданчика» включает предметы, необходимые для существования на то время, пока экстренные службы не вмешаются в ситуацию. Например, с собой рекомендуется взять фонарик, аптечку, нож, сменное белье.
«Тревожный чемоданчик» посоветовали собрать жителям районов, где есть вероятность вооруженных конфликтов или природных катаклизмов.