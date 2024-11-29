МЧС порекомендовало жителям России собрать «тревожный чемоданчик»

МЧС России посоветовало жителям страны подготовить «тревожный чемоданчик», который обеспечит автономность человека в экстремальных условиях. Об этом сообщает « Царьград ».

В «тревожный чемоданчик» должны войти предметы минимум на трое суток. Одежду лучше положить снизу, продукты и предметы первой необходимости — сверху или по бокам, упаковав их в вакуумные пакеты.

Минимальный набор «тревожного чемоданчика» включает предметы, необходимые для существования на то время, пока экстренные службы не вмешаются в ситуацию. Например, с собой рекомендуется взять фонарик, аптечку, нож, сменное белье.

«Тревожный чемоданчик» посоветовали собрать жителям районов, где есть вероятность вооруженных конфликтов или природных катаклизмов.