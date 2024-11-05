МЧС показало кадры встречи прибывших из Ливана россиян

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МЧС России показало кадры встречи прибывших из Ливана россиян в аэропорту Домодедово. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства .

На кадрах видно, как россиян встречают родственники и журналисты.

Борт МЧС РФ вылетел в Москву из Бейрута и уже совершил успешную посадку в столичном аэропорту Домодедово. На борту самолета, кроме экипажа, находились 100 россиян, пожелавших вернуться из зоны конфликта в родную страну.

Среди эвакуированных россиян 56 человек — это дети разных возрастов.

Эвакуация россиян из Ливана проводилась по указу Путина и получению главы МЧС России Александра Куренкова.