МЧС опубликовало список официальных пляжей Подмосковья

С началом купального сезона в Подмосковье ожидается рост числа отдыхающих у воды, особенно в выходные дни. Инспекторы усилили профилактические рейды и напомнили жителям о необходимости выбирать оборудованные пляжи, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам совместно с представителями ВОСВОД, МВД и муниципальных спасательных служб проводят «Месячник безопасности». В рамках акции организованы профилактические и надзорные мероприятия для обеспечения безопасного отдыха у воды.

Особое внимание уделяют работе с детьми в оздоровительных лагерях, а также выявлению «диких пляжей», где, по статистике, чаще всего происходят несчастные случаи с гибелью людей.

Инспекторы ГИМС напоминают, что для безопасного отдыха следует выбирать только официально оборудованные пляжи и соблюдать правила поведения на воде. Опасно нырять в незнакомых и заболоченных местах, а также заплывать далеко от берега. Запрещено употреблять алкоголь на пляжах и в местах организованного отдыха.

При купании в холодной воде в жаркую погоду особую осторожность следует проявлять людям с заболеваниями сердца. Маленьких детей нельзя оставлять у воды без присмотра взрослых даже на короткое время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.