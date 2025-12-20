МЧС Москвы предупредило о сильном тумане и гололедице в столице

Туман с видимостью до 200 метров и гололед ожидается в Москве

Как сообщило Главное управление МЧС России по столице, в ближайший час и до 11:00 субботы местами в городе прогнозируется туман с ухудшением видимости до 200–700 метров.

В отдельных районах также возможен гололед, а на дорогах — гололедица.

В связи с этим спасатели дали ряд рекомендаций автомобилистам и жителям города. Водителям советуют снизить скорость, увеличить дистанцию до других транспортных средств и избегать резких маневров, таких как обгоны и перестроения. Пешеходам рекомендовано быть особенно осторожными, а родителям — не оставлять детей без присмотра на улице.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с погодными условиями, жителям столицы следует звонить по телефонам экстренных служб «101» или «112», а также по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-31-01.

