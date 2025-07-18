МЧС: гроза, дождь и порывистый ветер ожидаются в Подмосковье 19 июля
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С 00:00 19 июля и до конца суток в Московской области ожидаются дождь и гроза, во время нее порывы ветра могут усилиться до 15 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Водителям порекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию от следующего впереди транспорта, включить ближний свет или противотуманные фары. Не стоит парковаться под деревьями или рекламными щитами.
Пешеходам рекомендуется не стоять под деревьями, металлическими конструкциями и ЛЭП. Также нельзя подходить к шатким строениям и водоемам.
Ранее «желтый» уровень опасности погоды объявили в Москве и области из-за грозы. Он будет действовать с 19 июля.