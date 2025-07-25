МЧС: дождь и гроза ожидаются в Подмосковье в пятницу

Днем в пятницу с сохранением до 21 часа местами в Подмосковье прогнозируются кратковременный дождь и гроза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Водителям рекомендовали во время грозы и дождя уменьшить скорость и увеличить дистанцию от других машин, включить ближний свет или противотуманные фары. Авто лучше не оставлять под деревьями и рекламными щитами.

Жителям и гостям региона посоветовали также на ходить и не стоять под деревьями, ЛЭП, металлоконструкциями, на открытых пространствах, у водоемов, возле шатких строений.

Лучше всего переждать непогоду дома. В помещении следует закрыть окна и отключить технику от сети.

На западе Подмосковья в пятницу может прогреметь гроза, ветер усилится порывами до 14 м/с.