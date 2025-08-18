МЧС: дождь, гроза и порывистый ветер ожидаются в Подмосковье 18 августа

В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21 часа понедельника местами в Подмосковье прогнозируются кратковременный дождь, гроза с усилением ветра с порывами до 12-15 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Водителям в непогоду посоветовали снизить скорость и увеличить дистанцию от других авто, включить ближний свет или противотуманные фары. Также не стоит оставлять машину под деревьями и рекламными щитами.

Прохожим на улице не рекомендовали прятаться от непогоды под деревьями, ЛЭП, металлоконструкциями, а также стоять на открытых пространствах и у водоемов. Еще следует отойти от шатких строений.

Дома нужно плотно закрыть окна, убрать предметы с балконов и отключить неиспользуемую технику от электрической сети.

По возможности жителям посоветовали оставаться дома во время непогоды.