McDonald’s создает меню для американских бедняков
McDonald’s разрабатывает комбо для американских бедняков за пять долларов
McDonald’s разрабатывает комбо для несостоятельных американцев за пять долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.
«Обед за $5 может включать в себя четыре блюда: бургер, четыре куриных наггетса, картофель фри и напиток», — указано в публикации.
Создание «меню-лайт» связано со снижением расходов посетителей ресторанов быстрого питания, уточняют журналисты.
По словам гендиректора сети Криса Кемпчински, американцы стали» еще более разборчивыми в отношении каждого потраченного доллара, поскольку сталкиваются с ростом цен в повседневных расходах».